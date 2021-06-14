Главу авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгения Дыхне обвиняют в том, что когда он руководил аэропортом "Борисполь", подписывал предварительные договоры аренды для арендаторов, чтобы они имели возможность пользоваться помещением и предоставлять услуги пассажирам аэропорта.

Об этом сообщила пресс-служба юридической компании "Миллер" в Facebook.

Дыхне вручили обвинительный акт, дело против него направлено в суд.

"Сегодня нашему клиенту, президенту авиакомпании "МАУ" и бывшему руководителю Международного аэропорта "Борисполь" Евгению Дыхне, вручен обвинительный акт за якобы совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", - говорится в сообщении.

По данным юркомпании, в НАБУ собрали 41 том материалов дела, в которых, по их мнению, нет доказательств причастности Дыхне к инкриминируемому ему правонарушению.

"Евгения Дыхне обвиняют в том, что когда он был в должности и.о. директора Государственного предприятия Международный аэропорт "Борисполь", якобы вопреки интересам службы подписывал предварительные договоры аренды, благодаря которым арендаторы имели возможность пользоваться помещением и предоставлять услуги пассажирам аэропорта, пока Фонд государственного имущества медлил со своими процедурами", - сказано в сообщении.

Обвинительный акт охватывает период времени, когда Евгений работал в должности и.о. директора ГП "Борисполь" (2016 - 2017 гг).

Дело будут рассматривать в помещении Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины.

Напомним, 7 сентября прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили бывшему руководителю аэропорта "Борисполь" о подозрении в незаконном распоряжении имуществом. Это повлекло за собой нанесение ущерба на сумму более 16,5 млн гривен.

Позже САП потребовала арестовать имущество президента МАУ Евгения Дыхне.

Также сообщалось, что суд назначил президенту МАУ залог в 5 миллионов по делу об убытках в аэропорту "Борисполь".