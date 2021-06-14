Фильм "Атлантида" украинского режиссера Валентина Васяновича, повествующий о том, как Донбасс в 2025 году после победы Украины в войне стал непригодной для жизни территорией, получил кинопремию "Золотая Юла" 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.

"Золотая Юла" - украинская национальная кинопремия, которая в 2021 году вручается в пятый раз. Приз за лучший фильм получила лента Валентина Васяновича "Атлантида".

Этот фильм получил еще пять наград в категориях "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж", "Лучшие визуальные эффекты".

Лауреатом награды "Открытие года" стала режиссер фильма "Плохие дороги" Наталья Ворожбит, а лауреатом награды "Лучший документальный фильм" стала лента Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин".

Почетную премию за вклад в развитие украинского кино получил режиссер Роман Балаян получил почетную премию за вклад в развитие украинского кинематографа.

Напомним, фильм "Атлантида" в прошлом году Украина выдвигала на "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм".

"Страна" подробно рассказывала, о чем этот фильм. События ленты разворачиваются в 2025 году. Украина одержала победу на Донбассе, но регион стал мертвым, непригодным для жизни. В центре сюжета солдат Сергей, который страдает посттравматическим стрессовым расстройством. Он потерял свою семью, дом и сам смысл жизни на войне, поэтому принимает решение остаться в регионе. Там он работает в команде по эксгумации трупов, чтобы опознавать погибших солдат.