Верховная Рада может собраться на внеочередные заседания для рассмотрения вопросов нацбезопасности и законопроекта об олигархах.

Об этом заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета.

"Учитывая большое количество вопросов, которые будут рассматриваться в этот период, возможно будут и некоторые внеочередные заседания. Поэтому я тоже просил бы комитеты подготовиться к ним. В особенности что касается вопроса национальной безопасности - законопроекты №№5557-5558 ("О национальном сопротивлении"), так называемый законопроект о деолигархизации №5599, а также ряд экологических вопросов", - сказал Стефанчук.

Напомним, проект закона об олигархах, инициатором которого выступил глава государства, 3 июня появился на сайте Верховной Рады. Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал этот документ в украинском парламенте как неотложный днем ранее.

Позже Зеленский пообещал вынести закон об олигархах на референдум, если его не примет Рада.

"Страна" подробно разбиралась, зачем Зеленский пугает Раду референдумом о статусе олигархов.

Также мы писали, что Зеленский подал в Раду законопроект №5557 25 мая. Он регламентирует создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов. В случае принятия он заработает с 1 января 2022 года. Ранее "Страна" подробно разобрала этот законопроект.

9 июня Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту президентский законопроект "О национальном сопротивлении".