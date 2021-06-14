Против 23-летней россиянки Софии Сапеги, которая была задержана вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем и сейчас находится в СИЗО КГБ Беларуси, возбуждены два уголовных производства. Первое открыли в день ее задержания в аэропорту Минска - 23 мая, а второе - через два дня. Об этом заявил адвокат Сапеги Александр Филанович.

По его словам, по одному из уголовных дел его подзащитная проходит как подозреваемая, а по второму ее "процессуальный статус не уточнен". При этом адвокат не ответил на вопрос о том, по каким уголовным статьям возбуждены дела, сославшись на подписку о неразглашении.

Также адвокат сообщил о том, что, находясь в СИЗО КГБ София Сапега жаловалась на периодически возникающее чувство страха. Ей нельзя передавать какую-либо литературу, а разрешено пользоваться тем, что есть в библиотеке СИЗО. По словам Филановича, у его подзажитной нет проблем с питанием.

"Кормят хорошо в столовой КГБ. В данном случае готовится для них еда - это общеизвестный факт. Проблем с питанием нет", - заявил адвокат.

Напомним, суд Партизанского района Минска отказался удовлетворить жалобу россиянке Софьи Сапеги на ее задержание.

Как сообщалось, 23 мая в Минске совершил вынужденную посадку самолет, который направлялся из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главный редактор телеграм-канала "НЕХТА" Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега, из обоих задержали.

Также мы сообщали, что Лукашенко договорился с Путиным, что дело Протасевича и Сапеги будут расследовать в Беларуси.