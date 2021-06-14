Погода в Украине продолжает оставаться дождливой, в частности в Одессе и Николаеве. Из-за ухудшения погодных условий в портах ограничили работу.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

На данный момент в портах Одессы, Николаева, Ольвии, Рени действуют ограничения по работе с зерновыми из-за дождей. Сегодня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

Прогноз погоды в Украине.Фото: УкрГидрометцентр

На сайте УкрГидрометцентра указано, что дожди сегодня обойдут только Ровенскую область. Во всех остальных регионах будут грозовые дожди.

Кроме этого, сегодня в Украине спасатели из-за гроз и шквального ветра объявили первый уровень опасности в южных и центральных областях.

По данным спасателей, в южных и центральных областях Украины ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. ГСЧС объявила І уровень опасности - желтый.

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