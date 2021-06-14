Разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 в сети обвинили в недостаточном внимании к украинскому языку

В Украине разработчиков второй части игры S.T.A.L.K.E.R обвинили в недостаточном внимании к украинскому языку.

В Twitter по этому поводу запустили хэштег #ChornobylNotChernobyl.

Вторая часть игры S.T.A.L.K.E.R. будет называться "Heart of Chernobyl" ("Сердце Чернобыля") и выйдет 28 апреля 2022 года. Ее разработчиком является украинская студия GSC Game World.

Украинские поклонники игры возмутились, что трейлер игры вышел на русском языке, поэтому может сложиться впечатление, что игра разработана в России. Кроме того, некоторых возмутило, что транслитерация Чернобыля переведена на английский с русского, а не с украинского, как было бы правильно - Chornobyl.

В Twitter запустили хэштег #ChornobylNotChernobyl. Разработчики со своей стороны заявили, что в игре будет доступна и украинская озвучка. По поводу названия продолжения игры никаких официальных комментариев еще нет.

Напомним, что украинская студия GSC Game World показала первые кадры геймплея готовящегося к выходу продолжения популярной игры о жизни после Чернобыльской катастрофы S.T.A.L.K.E.R еще в январе.

Также мы писали о том, что продолжение легендарной "стрелялки" S.T.A.L.K.E.R начали разрабатывать еще в 2018 году.