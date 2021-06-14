В понедельник, 14 июня, Китай выступил с осуждением совместного заявление стран G7, которые призвали Пекин прекратить нарушения прав человека в мусульманском регионе Синьцзяне и поддержали автономию Гонконга.

Об этом со ссылкой на посольство Китая в Лондоне сообщает Reuters.

Лидеры стран G7 в воскресенье в совместном заявлении поставили перед Китаем задачу по соблюдению прав человека в мусульманском регионе Синьцзян, призвали Гонконг сохранить высокую степень автономии и подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе.

После этого посольство Китая в Лондоне заявило, что оно категорически недовольно и решительно против упоминаний Синьцзяна, Гонконга и Тайваня, которые разоблачают "зловещие намерения нескольких стран, таких как Соединенные Штаты".

"Нельзя вмешиваться во внутренние дела Китая, нельзя клеветать на репутацию Китая и нельзя нарушать интересы Китая", - сообщили в посольстве КНР.

В заявлении лидеры G7 также потребовали полного и тщательного расследования происхождения коронавируса в Китае. В посольстве в ответ на это заявили, что изучение Covid-19 не должно быть политизировано.

Напомним, "Страна" писала, о чем договорились на саммите G7 в Британии.

Также мы сообщали, что Елизавета II устроила прием для лидеров G7 на лужайке и разрезала для них торт саблей.