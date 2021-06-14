Суд Партизанского района Минска отказался удовлетворить жалобу россиянке Софьи Сапеги на ее задержание.

Об сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление судьи Натальи Дедковой.

Жалоба рассматривалась в понедельник в закрытом режиме, но решение оглашалось публично.

"Суд Партизанского района Минска рассмотрел в закрытом судебном заседании жалобу Софьи Сапеги на постановление о задержании от 23 мая... Суд постановил оставить жалобу без удовлетворения", - сказала судья.

Она добавила, что решение может быть обжаловано и опротестовано в установленном законодательством порядке.

Как сообщается, 13 июня один из адвокатов арестованной в Беларуси Сапеги Александр Филанович заявил, что россиянка подала жалобу на свое задержание. До этого суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание россиянки, поданную адвокатами. Данное решение поддержал и Минский городской суд.

Как сообщает источник "Новой газеты", знакомый с делом, защита нашла протокол задержания девушки: выяснилось, что Сапегу задержали по ст. 342 УК РБ ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок"). Ранее обжаловалось задержание по ст. 130 УК РБ ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды"), поэтому была подана еще одна жалоба на протокол задержания.

По данным источника, Сапега проходит подозреваемой как и раньше по трем статьям. По ст. 130 ей уже было предъявлено обвинение.

В то же время, согласно информации "Новой газеты", защитников предупредили об ответственности за разглашение тайны следствия в жесткой форме, в том числе им запрещено сообщать о том, по какой статье предъявлено обвинение и о самом факте предъявления обвинения.

По словам адвоката Антона Гашинского, такое возможно в теории, когда задержание происходит по подозрению в одном деле, но потом тут же возбуждается "по-горячему" дело по другой статье, более тяжкой, и предъявляется обвинение уже в рамках нового дела. "При этом в новом деле не будет документов о задержании, так как по новому делу лицо не задерживалось", - пояснил адвокат.

По данным "Sputnik Беларусь", адвокат Сапеги заявил, что в отношении россиянки в производстве находятся два уголовных дела. Первое возбуждено в день ее задержания в минском аэропорту - 23 мая, второе - спустя два дня.

При этом адвокат Александр Филанович не ответил на вопрос о том, по каким уголовным статьям возбуждены дела, сославшись на подписку о неразглашении. Вместе с тем он уточнил, что по одному из них у Сапеги статус "подозреваемой", а по второму "процессуальный статус не уточнен".

София Сапега продолжает находиться в СИЗО КГБ Беларуси.

Напомним, 23 мая в Минске совершил посадку самолет, который направлялся из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главный редактор телеграм-канала "НЕХТА" Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега, из обоих задержали.

Ранее сообщалось, что Протасевич рассказал, кто мог сдать его Лукашенко.