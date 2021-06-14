На Прикарпатье правоохранители разоблачили наркоторговцев, которые ежемесячно сбывали наркосодержащие таблетки на миллион гривен. Мужчины наладили схему сбыта таблеток из стран Евросоюза, которые перепродавали исключительно оптовыми партиями на территории четырех областей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции совместно с работниками управления СБУ, следователями областного главка и под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры задокументировали деятельность двух мужчин, которые наладили поставки из-за рубежа наркосодержащих таблеток и сбыт их на территории области и других регионов страны", - говорится в сообщении.

Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, преступники использовали различные методы: от разведки обусловленного места встречи с потенциальным клиентом к использованию карточек разных мобильных операторов, в том числе и иностранных государств.

Как, выяснилось , преступным "бизнесом" занимались двое жителей города Калуш: ранее судимый за хулиганство, разбойные нападения 44-летний мужчина, который имеет связи с "криминальным миром", и его 33-летний товарищ.

Наркосодержащие таблетки реализовывали исключительно оптовым сбытчиков большими партиями на территории Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и Черновицкой областей, которые уже, в свою очередь, сбывали местным наркодилерам.

Изъятые наркосодержащие таблетки. Фото: Нацполиция

Сбывали таблетки по разным ценам в зависимости от количества - от 200 до 400 гривен, а уже в других регионах местные мелкие торговцы - по 550-650 гривен. Ежемесячный оборот от продаж составил более миллиона гривен.

Ежемесячный оборот от продаж наркоторговцев. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали злоумышленников во время передачи товара "из рук в руки". В результате неотложного обыска в автомобиле работники полиции изъяли наркосодержащие таблетки и мобильные телефоны.

Двух фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Наркодилерам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о том, что 9 июня в Киеве полицейские разоблачили преступную группировку наркоторговцев-рецидивистов, в которую входил темнокожий бывший студент.

Также в результате спецоперации сотрудники полиции Испании вместе с коллегами из Португалии изъяли 862 килограмма наркотического вещества черного цвета, без характерного запаха, которое называют кокаиновым углем.