По данным на утро 14 июня все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина из-за эпидемии коронавируса. Уровень заболеваемости начал снижаться во всех регионах.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В то же время, показатель заболеваемости коронавирусом несколько превысил норму в четырех регионах. В частности, в Киеве этот показатель - 152, что является самым высоким, в Киевской области - 86, Николаевской - 79, в Ровенской - 83.

Как известно, в "зеленой зоне" действует масочный режим в общественном транспорте и общественных местах. В то же время разрешено:

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест,

проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра или с заполнением на две трети мест,

заполнять кинотеатры и учреждения культуры на две трети,

круглосуточную работу кафе и ресторанов.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 14 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 420 человек.

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