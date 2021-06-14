Бывший глава Института нацпамяти, а сейчас нардеп от "Евросолидарности" Владимир Вятрович 14 июня сорвал заседание Комитета Рады по гуманитарной и информационной политике, на котором должна была быть рассмотрена отсрочка перевода фильмов и сериалов на украинский язык.

Об этом Вятрович рассказал в ходе прямого эфира в Facebook.

"Слуги народа" пытались провести комитет онлайн, но Вятрович поднял скандал, назвал Потураева "агентом русского мира", затем предположил, что его держат в плену "ЛДНР". После нескольких минут препирательств Потураев сказал, что заседания не будет.

"Теперь "слугам" нужно придумать, как провести заседание комитета в ближайшие дни - чтобы успеть проголосовать на этой неделе. По данным источников "Страны" настрой на принятие законопроекта в ближайшее время у власти есть", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, за месяц до вступления в силу норм закона о тотальной украинизации, которые касаются обязательного показа фильмов и сериалов на телевидении и в кинотеатрах на украинском языке, президентская фракция "Слуги народа" хочет полностью аннулировать это положение. "Страна" подробно разбиралась, как "слуги народа" хотят отменить украинизацию фильмов и сериалов.

Также мы писали о том, что медийщики и кинопроизводители поддержали отсрочку нормы об обязательном дубляже фильмов на украинский.