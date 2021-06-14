Дебютный матч Украины на Евро-2020 (репортаж со стадиона вела "Страна") вызвал многочисленные отклики.

Борьба за победу действительно была острой. И противник - сборная Нидерландов - на последних минутах забил гол и сорвал уже казалось бы железобетонную ничью.

В итоге Украина потерпела поражение, но можно убедительно сказать, что почетное - со счетом 3:2. Чему, кстати, порадовались даже в России - показав, что многие болельщики не повелись на попытку раздуть политическое противостояния вокруг чемпионата.

В Украине тоже многие хвалили сборную за волю к победе. Но политику в обсуждения внес внезапно сам Владимир Зеленский, который зачем-то вспомнил о скандале с формой украинской сборной, поздравляя ее с игрой.

Интересно, что за украинскую сборную болели и многие россияне. В том числе и комментаторы на госканалах. И это резко контрастирует с тем, как в Украине некоторые восприняли недавнее поражение российской сборной от Бельгии.

"Страна" публикует отзывы на первый матч Украины в еврочемпионате.

Зачем Зеленский вспомнил о форме

Владимир Зеленский в своем посте в Фейсбуке сразу "зашел с козырей" - лозунга "героям слава", который УЕФА сочла политически окрашенным и требовала убрать с формы украинской сборной.

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды. Каждый украинец был с Вами сегодня и будет и дальше. А дальше - важные две игры и ПОБЕДА! Потому что то, что у Вас написано на форме, не затереть и не убрать! Потому что это - об Украине! Потому что это сегодня - о Вас".

Это было явное примешивание политики к футболу. Накануне УЕФА постановила заклеить спорный лозунг на форме украинцев - поскольку он политическим мотивирован. Но Зеленский решил заострить на этом внимание.

Журналист Макс Назаров сравнил две реакции - Зеленского и главы Рады Дмитрия Разумкова. Он считает, что президент написал свой пост для аудитории Порошенко.

"1 - как надо для 25%

2 - как надо для 100%

чувствуете?"

О том же пишет юрист и публицист Алексей Романов. "Петр Алексеевич, перелогиньтесь".

Блогер Сергей Черкасский замечает, что вчера все уже забыли про политику, но Зеленский о ней напомнил.

"Зеленский после матча: "Каждый украинец был с вами, дальше только победа, потому что то, что написано у вас на форме, не стереть и не убрать. Это про Украину, это про вас".

И тут я почувствовал всю мерзость ситуации. Вот тут я почувствовал насколько далеко находится президент от обычного народа.

Вчера вечером все реально забыли про политику! Хорошая игра сборной Украины реально откликнулась во всех. Было приятно наблюдать за ребятами. Вся моя ватная лента, все русские не написали ни одного плохого слова! Только объективная оценка игры и похвала парней.

Я даже как-то забыл про политику, забыл про колхозников, сильно болеющих за Бельгию... Правда, до сегодняшнего утра, пока не проснулся и не увидел мерзкий пост этого, я не знаю, как его обозвать, чтобы не присесть потом на 15 лет.

Но вот он стал тем, кто заинтересован в конфликте. Никто вчера не вспоминал про эту форму, а ему нужно было вспомнить.

Потому что ему нужно, чтобы конфликт продолжался".

"Таких голов на Евро еще не было". Как россияне за Украину болели

Среди российских комментаторов действительно вчера царило единодушие по поводу игры сборной Украины - многие откровенно болели против Нидерландов.

Но не только среди них - простые болельщики тоже выступали за Украину.

В сети появилось видео, как в Санкт-Петербурге на улице болельщики празднуют гол нашей сборной. Украинцы забили два мяча в ворота голландцев против трех со стороны Амстердама.

Видно, как россияне радуются второму голу сборной Украины.

"Вот так радовались россияне второму голу нашей сборной голландцам. Спорт все равно победит политику!", - прокомментировал этот ролик украинский телеведущий Дмитрий Спивак.

В хвалебных тонах гол Ярмоленко прокомментировали российские телекомментаторы с Первого канала:

"Ох, какой гол! Вот оно мастерство. Как хорошо, что некем менять Андрея Ярмоленко, потому что не надо. Потому что он потрясающий гол забивает, и Украина начинает догонять. Роскошный удар! Таких голов на этом чемпионате еще не было. Идеальная траектория под перекладину. Ох, какая красота".

К слову, Первый канал демонстрировал игру голландцев с украинцами в прямом эфире, а не по закрытой подписке. То есть для россиян этот матч расценивался как важный.

Напомним, что совсем иначе в Украине некоторые граждане реагировали на недавнее поражение России от бельгийцев со счетом 3:0, откровенно ему радуясь.

Например, в Киеве служба такси "Бонд" объявила, что подарит 50 гривен на счет за победу сборной Бельгии над Россией. Подарок можно будет использовать для заказа такси или доставки еды в сервисе Bond Delivery.

Во Львове посетителям фан-зоны Lviv Fan Festival пообещали бесплатно разлить 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в российские ворота.

При этом многие простые украинцы болели за россиян, судя по комментариям в соцсетях.