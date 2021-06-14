НАТО будет продолжать стремиться к диалогу с Россией, а также приветствует предстоящую встречу президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня.

Об этом заявил в понедельник журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг перед открытием саммита альянса, передает ТАСС.

"НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией. Это не признак слабости, напротив, это признак силы, и я приветствую предстоящую встречу президентов Байдена и Путина", - сказал он, добавив, что лидеры 30 государств альянса проведут консультации в преддверии встречи Россия - США в Женеве.

Столтенберг также сообщило, что альянс подтвердит свою политику в отношении России, основанную на "диалоге и сдерживании".

Кроме того, по его словам, по итогам саммита НАТО впервые будет согласована общая подробная позиция стран альянса по Китаю

Напомним, ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО планирует наращивать военный потенциал для противодействия России. Также Альянс готов жестко реагировать на шаги РФ, которые могут быть потенциальной угрозой.

Также мы писали, что Берлин заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня.