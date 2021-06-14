14 июня Дональд Трамп отмечает 75-летие. Его называют экстравагантным миллиардером и одним из самых скандальных президентов за всю историю США.

За более, чем семь десятков лет Трамп добился успехов в бизнесе, политике, был шоуменом и телеведущим. Прославился, как любитель женщин и гольфа. Официально был трижды женат. У него пятеро детей и десять внуков.

В день рождения экс-президента США собрали десять фотографий Трампа, отражающие его биографию и личную жизнь.

1. Наследник бизнес-империи

Дональд Трамп родился и вырос в Нью-Йорке. Он начал карьеру в семейной компании, которая занималась недвижимостью, с 22 лет. Позже, когда он стал фактически главой всей фирмы, он назвал ее "The Trump Organization". Основной бизнес Трампа - это строительство небоскребов, отелей, казино, полей для гольфа.

Пятилетний Дональд Трамп, 1951 год

2. Потомок Маклаудов

Отец политика, Фред Трамп, основал семейную строительную компанию. Он родился в Нью-Йорке, в семье эмигрантов из Германии. По другим данным, его родня была из Швеции. Об этом говорит и Дональд Трамп. Правда, есть мнение, что Фред Трамп решил исправить биографию, поскольку хотел избежать предвзятого отношения после Второй мировой войны.

Мать Трампа, Мэри Энн Маклауд, приехала в США из Шотландии. В своей книге Трамп писал, что постоянно сравнивает женщин "со своей невероятной матерью". Мэри Трамп была образцовой американской домохозяйкой. Занималась светской жизнью, участвовала в благотворительности.

После того, как она умерла, Трамп назвал в память о ней одну из комнат в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Говорят, что в гольф-клубе экс-президента США подают мясной рулет по рецепту его матери.

От отца Трампу достались брови, от матери - волосы и страсть к экстравагантным прическам

3. Кадет Трамп

В детстве Трамп был сложным ребенком, поэтому его перевели из обычной школы в частную школу-интернат "Нью-Йоркская военная академия". Там молодой Трамп играл в футбол, бейсбол, получал награды академии и считался отличным курсантом.

18-летний кадет Трамп, 1964 год

4. Вместо съемок - на стройку

После учебы некоторое время Трамп думал о том, чтобы получить актерское образование. Но прагматизм перевесил. Он получил экономическое образование и со студенческих лет влился в семейный бизнес - строительную компанию отца.

"После окончания Нью-Йоркской военной академии в 1964 году я думал о поступлении в киношколу… но в итоге решил, что недвижимость - это более прибыльный бизнес" - писал будущий президент США в своей книге.

Кстати, свою тягу к шоу и кино Трамп позже тоже реализовал - появился в эпизоде комедии "Один дома" в роли самого себя, был ведущим реалити-шоу "Кандидат".

Молодой Трамп с отцом вникает в детали строительного бизнеса

5. Быстрый успех

Первая же сделка позволила молодому Трампу заработать $6 млн, что укрепило его в том, что он выбрал правильный путь. Трамп переехал на Манхэттен и стал заниматься недвижимостью в этой престижной части Нью-Йорка.

Дональд Трамп в 70-х. Фото: Daily.Mail

6. Красавица и спортсменка. Первый брак

"Часть моей привлекательности заключается в том, что я богат" - рассказывал Трамп, который пользовался популярностью у женщин. С ними была связана череда скандалов. В частности, его обвиняли в домогательствах, в связях с порно-актрисами.

Впервые он женился, когда ему был 31 год. Его избранницей стала эффектная 28-летняя лыжница из Чехии Ивана Зельничкова.

Рассказывая о своих успехах, она говорила, что ее отобрали в запасной состав чешской команды по слалому на Олимпиаду. Правда, записей об этом в архивах не нашлось.

После замужества Ивана Трамп руководила строительством казино Taj Mahal в Атлантик-Сити и небоскреба Трамп-Тауэр в Нью-Йорке, занималась реконструкцией "Плазы" на Манхэттене.

После развода Ивана Трамп вышла замуж за итальянского манекенщика вдвое моложе себя.

С первой женой Иваной Трамп, 1982 год

В этом браке родилось трое детей: сыновья Дональд и Эрик и дочь Иванка. Иванка стала любимицей отца. Когда ей было восемь лет, Трамп выписал самого Майкла Джексона на день рождения девочки. Но не для того, чтобы он выступил, а чтобы смотрел из зала, как маленькая Иванка танцует в "Щелкунчике".

7. Курс на политику

С 1987 года Дональд Трамп стал проявлять интерес к большой политике. В итоге в 2016 году он баллотировался на пост президента от республиканцев и выиграл выборы. Правда, хозяином Белого дома он был один срок, хотя рассчитывал на победу и в 2020-м году.

Дональд Трамп в своем кабинете, 1987 год

8. Королева красоты и веганка. Второй брак

Еще во время брака с Иваной, Трамп начала встречаться с начинающей актрисой и участницей конкурсов красоты Марлой Мейплз. Несколько раз она была ведущей конкурсов "Мисс Вселенная" и "Мисс США".

Трамп был неравнодушен к конкурсам красоты и даже почти 20 лет был владельцем конкурса красоты "Мисс Вселенная" (уже после свадьбы с Мейплз).

С очередной ослепительной блондинкой Трамп связал себя узами брака уже после рождения их дочери Тиффани. Малышке был два месяца, когда на железной дороге Лонг-Айленда произошло массовое убийство. Были застрелены шесть и ранены девятнадцать человек. Трамп рассказывала, что после этого понял, что жизнь коротка, и сделала предложение.

Марла Меплз практиковала здоровый образ жизни, увлекалась йогой, кабалой. После развода она отдалась любимой йоге и стала записывать подкасты.

С Марлой Мейплз, 1991 год

Кстати, отношения со второй дочерью Тиффани у Трампа более прохладные, чем с Иванкой. Пока первая ни в чем себе не отказывала, второй, во время учебы от папы перепадало не больше 500 долларов в месяц и нужно был отчитываться о тратах.

9. Пробивная словенка. Третья жена

В 58 лет Дональд Трамп женился в третий раз. Его избранницей стала 34-летняя модель из Словении Мелания Кнавс. Она одна из самых высоких хозяек Белого дома (ее рост 180 см) и одна из немногочисленных брюнеток в списке увлечений Трампа.

Мелания изучала дизайн в Люблянском университете, но после того, как заняла второе место на конкурсе красоты, бросила учебу и уехала в Милан строить карьеру модели. Там она встретила нью-йоркского антрепренера и приятеля Дональда Трампа, который организовал красавице американскую визу.

В одном из ночных клубов она познакомилась с Трампом и быстро раздобыла его телефон. В этом браке родился сын Бэррон.

Трамп с дочерью Иванкой (слева) и женой Меланией (справа)

10. На посту президента

В 2016 году Дональд Трамп стал президентом США, обойдя на выборах своего главного конкурента - демократку Хиллари Клинтон. Во время предвыборной кампании он заявил о новом финансово-политическом курсе для Америки, который должен восстановить экономическую мощь страны.

Он свернул медицинскую реформу своего предшественника здравоохранения Obamacare, начал строительство стены с Мексикой, чтобы уменьшить поток мигрантов. При Трампе ужесточили мигрантскую политику. Америка заявила о готовности выйти из Парижского соглашения по климату. В отношении Китая ввели финансовые санкции.

В 2020 году, во время президентской кампании, на позиции Трампа повлияли ограничения из-за коронавируса и массовые протесты за права темнокожего населения США "Black Lives Matters".

После голосования подсчеты голосов продолжались четыре дня - намного дольше, чем обычно. С небольшим перевесом победил Джо Байден. Трамп заявлял о махинациях и подтасовках во время выборов. Штаб Трампа оспаривал результаты по разным штатам, однако в итоге Трампу пришлось признать поражение.

Трамп во время прощальной речи перед инаугурацией Джо Байдена

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что серьезно намерен баллотироваться в президенты США.