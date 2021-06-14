В воскресенье, 13 июня, на Центральном пляже Запорожья утонул 15-летний подросток. Врачи, которые прибыли на место, почти час пытались его реанимировать, но безуспешно.

Об этом сообщает 061.ua.

Трагедия произошла около 15:30. Подросток отдыхал на пляже с друзьями. Он нырял с причала. Пока он плавал, у него случилась судорога. Товарищи парня пытались позвать на помощь взрослых, но те сначала думали, что дети шутят.

Тело на берег вытащили очевидцы трагедии. На место прибыла "скорая". Врачи почти час пытались реанимировать подростка, но безуспешно.

"Да, была скорая, была 50 минутная реанимация, все это было. Но было поздно. Равнодушие.... равнодушие и беспечность. Беспечность детей и равнодушие взрослых, отказавшихся прийти на помощь ребенку перечеркнули его шансы на жизнь", - рассказал директор областного центра экстренной медицинской помощи Константин Малашенко.

Всего, по данным ГСЧС, с начала лета в украинских водоемах погибли 8 детей.

Напомним, весной на водоеме под Полтавой перевернулась лодка, два человека утонули.

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