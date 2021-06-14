В понедельник, 14 июня, в карпатском высокогорье снова выпал снег. Столбики термометров в горах опустились до 0 градусов.

Об этом рассказали в Черногорском горном поисково-спасательном посту в Facebook.

Как сообщается, аномальная погода была зафиксирована на горе Поп-Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. По состоянию на 07:00 там было облачно и шел снег.

"Ветер юго-западный 11-12 м/с, температура воздуха 0 градусов по Цельсию", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня в высокогорьях Черноморского побережья Турции и в центральной провинции Кайсери в июне выпал снег. В частности, холодная и дождливая погода наблюдается в Трабзоне, Ризе, Артвине, Гиресуне, Байбурте, Болу и Кайсере.

Также мы писали, что во второй день лета Карпаты продолжило накрывать мокрым снегом. В частности, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляла -2 градуса.

Также мы писали, что за день до наступления лета в Карпатах выпал снег. По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, на горе Поп Иван Черногорский в последний день лета было пасмурно и падал снег.