В штате Техас в США и в Австралии случились две похожие аварии во время гонок. Машины на скорости врезались в толпы зрителей. В результате погиб человек и многие получили травмы.

Как пишет "РИА Новости", во время гонок, которые проходили в пустынном районе в Северной территории Австралии Finke Desert Race, машина въехала в зрителей. От удара погиб один человек, двое были ранены.

По информации полиции, на месте происшествия умер 60-летний зритель. Мужчину за 50 лет с серьезными травмами доставили в больницу в Алис-Спрингс, женщина-водитель машины получила легкие ранения.

Место ДТП оцепили, а зрителей увели с мероприятия. Начато расследование инцидента.

В то же время в американском штате Техас как минимум восемь человек были госпитализированы в результате наезда на толпу зрителей еще одного гоночного автомобиля.

Как пишет телеканал АВС со ссылкой на офис шерифа округа Эль-Пасо, автомобиль во время заезда "по неизвестным причинам" протаранил ограждение и наехал на зрителей.

В результате трое человек находятся в критическом состоянии. Точное число пострадавших уточняется.

Напомним, ранее мы писали, что в Беларуси авто влетело в толпу людей возле кафе.

Также сообщалось, что в Германии у влетевшего в толпу пьяного водителя увидели расстройство психики.