Разговоры о том, нужно ли Украине вступать в НАТО, не прекращаются уже давно и сейчас эту тему снова активно обсуждают.

Повод - саммит Альянса, который начинается сегодня, 14 июня. Власти возлагают на это мероприятие надежды, что там Украине пообещают некие внятные перспективы членства. Но пока сигналы идут обратные - как из Европы, так и со стороны США.

"Страна" поинтересовалась у жителей Киева, который традиционно считают городом, поддерживающим вступление в Альянс, нужно ли, по их мнению, Украине быть в НАТО.

Участники опроса разделились. Одни говорят, что Украине нужно быть членом НАТО из-за гарантий безопасности и коллективной защиты. Другие опасаются, что членство в НАТО может усугубить отношения с Россией и придерживаются нейтральной позиции. Третьи отвечают, что Украина не готова вступать в НАТО, пока аннексирован Крым и продолжается война на Донбассе.

Разбирались, что думают по этому вопросу жители столицы.

В НАТО - не надо

Одна часть участников опроса придерживается мнения о том, что Украине не нужно вступать в НАТО, потому что есть ряд более наболевших проблем. Люди выступают за нейтралитет, порядок и развитие страны.

"Нет, не нужно. Украине, на мой взгляд, нужен нейтральный статус. Это лучше для развития. В НАТО никто Украину не ждет особенно, судя по последним движениям... Надо про интересы Украины думать. А что НАТО даст Украине? Я за нейтралитет, чтобы было все тихо и спокойно. Развиваться надо и у себя порядок наводить. Потому что бедлам, честно говоря", - ответил нам мужчина.

"Не надо, потому что наши люди будут пушечным мясом как всегда. Вот и всё. И вы видите: НАТО то НАТО, а они же все боятся Россию. Потому что они сильные, и нам самим нужно становиться сильными. Не разваливать армию. Не депутатам-судьям зарплату платить, а платить армии, поднимать армию, вооружение свое разрабатывать. Сколько лет уже война идет. Кричат, что нужен завод для изготовления патронов. Денег нет. Так что это за фигня, извините за выражение? Говорю как есть", - отвечает еще один мужчина.

Он добавляет, что украинцы "70 лет молились Кремлю, а сейчас молятся Вашингтону".

"И говорим, что мы свободны. От кого мы свободны? Мы как были под одними. Теперь под другими. А под какими лучше - еще неизвестно. Мне, во всяком случае, при Советском Союзе жилось прекрасно. Хотя многие, и молодежь особенно, против Советского Союза. Тогда была стабильность, работа, и очень много чего, в отличие от того, что есть сейчас", - говорит он.

Нужен нейтралитет

"Надо быть нейтральным. С Россией не ссориться. А НАТО - это же не Европа. В Европу - да, но я думаю в НАТО мы никогда не будем, пока у нас вооруженные действия проходят", - солидарен очередной собеседник "Страны" с предыдущими высказавшимися.

Еще один участник выразил неоднозначный ответ в поддержку нейтралитета.

"Не могу сказать, что [вступление в НАТО] нужно. Я думаю все-таки, что нужен нейтралитет. Но в настоящий момент это хороший рычаг против северного медведя (имеет в виду Россию, Ред.). Но это НАТО может наделать нам больше глупостей. Здесь вот наш национальный интерес (потирает ладони)... непонятно как лучше", - говорит собеседник, который даже не знает, как бы проголосовал, если бы данный вопрос вынесли на референдум.

"Ситуация через 3-5 лет будет меняться, а это вступление закладывает полностью программу. Я бы воздержался, чтобы не навредить", - рассуждает он.

Отдельно мужчина сказал, что у Украины уже не осталось никаких рычагов влияния на Россию: "Рычаги влияния на Россию исчерпаны, кроме этой натовской страшилки, чего россияне боятся. То есть, наверное, только НАТО спасет нас от нашего северного соседа".

Еще одна участница опроса говорит, что Украине ничего не даст вступление в НАТО, а отношения с Россией от этого еще больше усугубятся:

"Отношения с Россией и так испорченные. Мы славяне. Что белоруссы, что украинцы, что русские. Мы один народ. То, что власть там между собой ничего не делит и ругается - это их дело, но люди живут между собой нормально. Я жила много лет в России. Прекрасный народ. Прекрасные отношения. И друзья остались. И они не приветствуют того, что творится у нас. Власти хотят нас полностью уничтожить. Это все, что сейчас делается. Посмотрите какая жизнь, как выживают пенсионеры. Сколько безработных", - говорит жительница Киева.

По словам женщины, 80% украинцев не воспринимает этой политики.

"Вот там засела эта саранча зеленая и творят бал. Полуграмотные, полунормальные. Это наша власть. Это такой мы народ...А НАТО за нас воевать не будет. Поверьте, никто не развяжет Третью мировую войну. Так что надо выживать самим. И никуда не лезть!", - считает киевлянка.

"Украине нужно к кому-то присоединиться"

Противоположное мнение выражает другая часть населения. Например, женщина, которую мы встретили, утвердительно ответила на вопрос "Страны" о необходимости вступления Украины в НАТО. Она считает, что организация поможет нашей стране, так же как и всем равноправным членам НАТО.

"Нужно, потому что [НАТО] - сила. Та, которая нам близка. В противостоянии с Россией. Украине нужно к кому-то присоединиться. Украина слабая", - говорит киевлянка.

Несмотря на свою позицию, женщина считает, что Украина пока не готова к вступлению в НАТО по многим причинам и говорит, что нейтральный статус ей не близок из-за того, что мир заключается в силе, а не "слабой нейтральной позиции".

Еще один аргумент в пользу присоединения к НАТО выразил следующий участник опроса - молодой человек в красной кепке. По его мнению, Украина станет сильнее, ее будут уважать. Однако киевлянин тут же добавляет, что Путин (президент России Владимир Путин, - Ред.) этого не даст сделать.

"Вступление в НАТО - это гарантии. А гарантии безопасности всегда лучше, чем бумажки о сдаче оружия. Двусторонние договора всегда хуже защищают, чем многосторонние. А нейтральный статус не получится. Крым вон уже в нейтральном статусе. Сейчас Крым, потом Донецк, потом Луганск, Харьков. Потихоньку-потихоньку. А так уже будет совершенно другое. Надо реформировать армию, чтобы она соответствовала стандартам. И выполнять требования, а не сидеть на двух стульях, и получать деньги и с Европы, и с России", - отвечает еще один сторонник вступления в НАТО.

По словам мужчины, Украине реально вступить в НАТО: "Если Грузия за 4 года сделала себе все документы, по которым она практически ПДЧ (план действий по членству в НАТО, Ред.) получила. Почему мы не можем? Страны близкие, одинаковые, постсоветские, с одинаковым ресурсом...", - рассуждает он.

Часть опрошенных воспринимают НАТО в качестве коллективной защиты, без которой Украине не справиться. "Сейчас всюду глобализация во всех отраслях. В том числе и в безопасности", - считают участники опроса.

Они не разделяют позицию нейтралитета и уверены, что эта позиция привела к тому, что Украина "потеряла часть своей территории".

При этом украинцы уверены, что в случае вступления страны в НАТО "Россия и Китай нас не тронут":

"Это глобальный блок, который поможет нам сохраниться в тех границах, в которых мы сейчас есть. У нас нет возможности сдержать огромную армию. Соответственно каждая страна-член НАТО не содержит армию такую, которая ей нужна для самостоятельной безопасности. Это и экономия в чем-то, потому что есть договор о том, что страны НАТО друг друга поддерживают. И если нападают на одну страну НАТО, значит это нападение на НАТО в целом. Соответственно другие страны поддерживают техникой, деньгами, живой силой, если можно так сказать", - говорит участник опроса.

Украина не готова еще вступать в НАТО

Многие собеседники разделяют мнение о том, что Украина не станет членом НАТО до тех пор, пока не завершится война на Донбассе и не решится вопрос с аннексированным Крымом.

Молодой юноша так аргументировал свой ответ: "Я считаю, что нам понадобилась бы [натовская] помощь. Вы же понимаете, что Украина с Россией до сих пор в состоянии войны и соответственно нам надо вступать. С другой стороны, нужно рассмотреть этот вопрос. Посмотреть, какие пункты соглашения будут. Как это будет происходить. Потому что у нас же забрали ядерное оружие и дали нам гарантию безопасности. Нас должны были защищать Британия, Штаты и еще одна страна, но на нас напали, забрали земли, а пункты договора не действовали. То есть никто поддержку не предоставил".

Впрочем, наш собеседник уверен, что Украина сама не хочет вступать в НАТО, потому что не хочет прекращать войну. "Мы не хотим территории возвращать, вы же видите, мы зарабатываем. Политики зарабатывают бабосики, по моему мнению. Зарабатывают кэш на этой ситуации. А НАТО нас самих туда не притянет", - ответил он.

И добавил, что вступая в НАТО нужно иметь одно решение, а не миллион мнений. "Мы как та девочка на свидании, которая сама не знает, чего хочет. И соответственно, со стороны нам никто не поможет до тех пор, пока мы сами себе не поможем", - говорит житель столицы.

"Прежде, чем вступать, нужно порядок у себя навести. Украина не готова еще. Пока что не нужно вступать в НАТО. Ситуация в стране должна измениться. Дело не в желании... Мы такие независимые, что не знаем уже куда нам вступить, чтобы нас спасали. Нужно порядок в стране навести - и военный, и промышленный. И только потом вступать в НАТО. Мы же уже в такие долги влезли, что я не знаю, как рассчитываться. И чтобы еще НАТО помогло. Все уже помогают, кто может", - отвечает пенсионерка.

Полную версию опроса "Страны" о вступлении Украины в НАТО смотрите ниже: