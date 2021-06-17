Сегодня начинается восьмой лунный день в созвездии Девы. Этот период насыщенный для предпринимателей и бизнесменов огненной стихии (Овна, Льва и Стрельца). Время можно уделить привлечению новых партнеров, совместной работе с коллегами, обсуждению мелких вопросов с начальством. Однако переходить к более глобальным идеям в разговоре с руководством пока не нужно, чтобы не сделать день еще более напряженным и богатым на стрессы.

Рабочий день будет также благоприятен для остальных представителей Зодиака, кто позволит себе работать умеренно, не перегружая обязанностями и отказываясь от сверхурочных часов. Звезды не будут благосклонны к тем, кто сегодня задержится на работе.

Ниже приводим подробный гороскоп по стихиям в соответствии с влиянием сегодняшних суток.

Стихия огня (Овен, Лев, Стрелец)

Вы можете ощутить особенную страсть к трудолюбию и креативности. Любая работа сегодня станет для вас праздником. Окружающие будут восхищены вашим талантом и мастерством. К вашему мнению будут прислушиваться, а изложенные мысли сделают вас признанным авторитетом. Уверенность в собственных силах приведет к ошеломительному успеху. Однако задирать нос все же не стоит. Вашим положением вы обязаны представителям воздушной стихии, которые трудятся не меньше вашего. Поэтому не забудьте при возможности выразить им благодарность за совместную работу.

Стихия воздуха (Близнецы, Весы, Водолей)

Вашим интеллектуальным превосходством, искренностью и обаянием можно восхищаться бесконечно. А трудолюбие, целеустремленность и уверенность в себе и своем коллективе вас зачастую безошибочно приводит к успеху. Сегодняшний день не станет исключением. Однако возникающие в голове идеи нужно сразу же записывать себе в блокнот или распределять для дальнейшей реализации среди подчиненных. Не исключено, что незапланированная встреча и внезапное знакомство в течение дня станут для вас судьбоносными.

Стихия земли (Телец, Дева, Козерог)

Удача будет на вашей стороне только в том случае, если вы не будете лениться. Заручившись поддержкой знаков огня и воздуха вам будет под силу успеть выполнить все дела. Если рядом будут представители вашей стихии или воды, то вы рискуете посвятить всего себя решению второсортных вопросов. Начните отказывать, в первую очередь заботиться о себе и позитивно мысленно настраивайтесь на обретение желаемого. Такой настрой поможет вам справиться с любой ситуацией. Впереди вас ждут новые возможности, поэтому расслабляться еще не время.

Стихия воды (Рак, Скорпион, Рыбы)

Вашу инициативность и смелость сегодня оценят в меньшей степени, чем идеи других знаков Зодиака. Поэтому есть резон отойти от рабочих дел, позволить себе немного отдохнуть и наконец-то дать старт самому романтическому периоду в своей жизни. Уделите время своим друзьям и любимым, они уже приготовили для вас немало интересного! Выходите за рамки привычного и открывайтесь новым впечатлениям. Только так вы сможете легко воспринять период своего нахождения на вторых ролях в профессиональной сфере.

Также отметим, что на этой неделе с 14 по 20 июня Тельцам важно избегать спешки, а Козерогам - не одалживать деньги.

Июнь 2021 принесет судьбоносные изменения для каждого знака Зодиака.