В понедельник, 14 июня, в Украине ухудшится погода. Спасатели из-за гроз и шквального ветра объявили первый уровень опасности в южных и центральных областях.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в южных и центральных областях Украины ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. ГСЧС объявила І уровень опасности - желтый.

Напомним, ранее синоптик предупредила об ухудшении погоды в понедельник. Дело в том, что в страну снова пришел циклон. Наименьшая вероятность осадков 14 июня будет завтра на Волыни, Ровенской, Львовской областях и Приазовье.

Также мы писали о том, что в МОЗ объяснили украинцам, как пережить грозу. Необходимо выключить телефон и не прятаться под деревом. Во время грозы, в случае нахождения дома, необходимо закрыть все окна и двери, в помещении не должно быть сквозняка, потому как он может притянуть шаровую молнию.

Кроме того, речь шла о том, что неделя в Украине начнется с дождей и гроз, а осадки, по прогнозам Укргидрометцентра, обойдут только Ровенскую область. Теплее всего будет в восточных регионах.