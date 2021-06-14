В шведском посольстве в Минске уже 9 месяцев живут двое жителей Витебска, Виталий и Владислав Кузнечики, которые прибыли туда, чтобы попросить политического убежища, но когда им не открыли, они перепрыгнули забор.

Об этом пишет издание "Настоящее время".

По словам Кузнечиков, на территории посольства они чувствуют себя в безопасности. Они получили комнату, в которой есть кровати, душ, туалет, стиральная машина, микроволновка. Еду они готовят самостоятельно. "Самая главная проблема у нас в том, что и мне, и отцу надо медицинское обследование. У меня онкология, — рассказал Владислав. — У отца здесь тоже была проблема — у него сильно болел живот, в течение недели он ничего не ел, температура".

Адвокат Вадим Дроздов просил у посольства Швеции предоставить врачей Кузнечикам, пишет "Настоящее время". "Юридически Швеция не имеет юрисдикции в отношении ваших клиентов, и запрашиваемое медицинское обслуживание выходит за рамки временной меры, указанной Комитетом против пыток, — ответили там. — Практически посольство Швеции в Минске не может предоставить вашим клиентам необходимую медицинскую помощь".

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