В 2021 году в мире увеличилось количество развернутых ядерных боеприпасов. В начале года около двух тысяч боеголовок находились в состоянии повышенной готовности.

Об этом свидетельствуют данные в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

"В то время как США и Россия сокращали свои общие запасы ядерного оружия за счет демонтажа списанных боеголовок в 2020 году, по оценкам, в начале 2021 года у обоих стран было примерно на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем годом ранее", - сообщили в институте.

Кроме того, РФ в 2021 году увеличила свой общий военный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, в основном за счет развертывания баллистических ракет подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования.

В целом ядерные державы сократили общее число ядерных боеголовок с 13 400 единиц до 13 080, однако общее количество развернутых ядерных боеприпасов увеличилось с 3720 в прошлом году до 3825. При этом более 90% мирового ядерного оружия принадлежат РФ и США.

Напомним, в России опасаются ядерного удара США в ближайшие 10 лет.

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