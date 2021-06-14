"Будем реагировать жестко". Генсек НАТО планирует наращивать военный потенциал для противодействия России
НАТО планирует наращивать военный потенциал для противодействия России. Также Альянс готов жестко реагировать на шаги РФ, которые могут быть потенциальной угрозой.
Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг рассказал в интервью телеканалу CNBC, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге. Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степенью готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции", - сказал Столтенберг.
По его словам, НАТО не планирует зеркально повторять шаги России, однако "будет реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов", как это делалось в последние годы.
Генсек заявил, что НАТО после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не изменило своей концепции" и не намерено "размещать новые ракеты наземного базирования, способные нести ядерное оружие".
"Но мы позаботимся о том, чтобы реагировать на новое наращивание вооружений Россией, в том числе наращивание ядерного оружия", - заявил Столтенберг.
По его словам, одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями - "это часть диалога с Россией".
Генсек альянса заявил о важности санкций, введенных против России. По словам Столтенберга, их применение следует продолжать наряду с "более значительной поддержкой близких партнеров, таких как Украина и Грузия".
Напомним, Ермак хочет, чтобы партнеры Украины как можно скорее договорились о ее принятии в НАТО.
Также мы писали о том, что Берлин заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня.