НАТО планирует наращивать военный потенциал для противодействия России. Также Альянс готов жестко реагировать на шаги РФ, которые могут быть потенциальной угрозой.

Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг рассказал в интервью телеканалу CNBC, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге. Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степенью готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО не планирует зеркально повторять шаги России, однако "будет реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов", как это делалось в последние годы.

Генсек заявил, что НАТО после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не изменило своей концепции" и не намерено "размещать новые ракеты наземного базирования, способные нести ядерное оружие".

"Но мы позаботимся о том, чтобы реагировать на новое наращивание вооружений Россией, в том числе наращивание ядерного оружия", - заявил Столтенберг.

По его словам, одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями - "это часть диалога с Россией".

Генсек альянса заявил о важности санкций, введенных против России. По словам Столтенберга, их применение следует продолжать наряду с "более значительной поддержкой близких партнеров, таких как Украина и Грузия".

Напомним, Ермак хочет, чтобы партнеры Украины как можно скорее договорились о ее принятии в НАТО.

Также мы писали о том, что Берлин заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня.