По состоянию на утро понедельника, 14 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 420 человек.

Напомним, что вчера, 13 июня в стране было выявлено 857 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 437 человек.

Умерли за отчетные сутки 13 человек (с начала эпидемии 51 692 пациента).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 3 328 человек (с начала эпидемии - 2 130 665 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 32 ребенка и 2 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Запорожской области (44 человека), Николаевской области (42), Киевской области (30) и Тернопольской области (27).

В Киеве выявили 89 новых случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что количество новых заражений коронавирусом в России увеличивается на тысячу в день.

Также мы рассказывали, что у индийского штамма коронавируса заметили специфические симптомы.

"Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70-80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV-2", - заявила директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.