Вчера, 13 июня, в Киеве скончался известный хореограф Григорий Чапкис. Его сын Грег Чапкис рассказал о причине смерти легендарного танцовщика.

Об этом передает ТСН.

"В 22 с небольшим... (наступила смерть - Ред.). Мы все еще в шоке. Умер, потому что старенький... 92 года человеку, все начало отказывать... Он держался хорошо. Он старенький, это муки", - сказал Грег Чапкис.

Он также рассказал, что планирует прилететь на похороны, однако им с семьей еще предстоит определиться со всеми деталями. Сын Григория Николаевича также уточнил, что в последние дни рядом с отцом была его дочь, сестра Грега, Лилия. Также до последнего рядом с Чапкисом находилась и жена Мила.

"Еще не определились, что и как. Там сестра с ним рядом сейчас. Жена Мила была рядом, помогала все это время. Она молодец", - заявил Грег Чапкис.

"Страна" рассказала вчера чем именно запомнился хореограф Чапкис, который сидел на коленях у Сталина и танцевал для Сальвадора Дали.

Также мы приводили биографию Григорию Чапкиса.

Напомним также, что в декабре 2020 года Григорий Чапкис попал в больницу с двусторонней пневмонией. 29 декабря его выписали домой. Однако уже 6 января хореограф снова был госпитализирован в "Феофанию". И в феврале он опять попал в реанимацию.