В Париже неизвестный обсыпал мукой лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона перед началом "Марша за свободы".

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Инцидент произошел в субботу в Париже, где проходили массовые акции, участники которых вышли с протестом против ультраправых идей. Участники марша в Париже собрались у площади Клиши в девятом округе.

Перед началом акции Меланшон, который стоял во главе колонны, отвечал на вопросы журналистом. В какой-то момент в толпу, которая окружала Меланшона, полетела мука. Мужчину, который бросил муку, быстро увели. При этом мука попала не только в политика, но и в стоявших рядом журналистов.

Как сообщил телеканал BFMTV, мужчина, бросивший муку в лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона на манифестации в Париже, был взят под стражу.

Суд над мужчиной, обсыпавшим мукой Меланшона, состоится 7 июля.

Он был задержан за "умышленное насилие в отношении лица, несущего государственную службу". По законам Франции ему может грозить штраф в 7,5 тыс евро, а если у него был сообщник – 6 месяцев тюрьмы и штраф.

Jean-Luc Mélenchon (ainsi que les journalistes sur place) viennent d'être enfarinés par une personne non identifiée à la #MarcheDesLibertés. Réaction de #Mélenchon : "Je suis vivant tout va bien ce n'est que de la farine". #12juin pic.twitter.com/TnQNh1uiyn — BLAST (@blast_france) June 12, 2021

Напомним, недавно мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от мужчины.

После этого сообщалось, что ударивший Макрона француз четыре месяца проведет в тюрьме и никогда не попадет на госслужбу.