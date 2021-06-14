Американский президент Джо Байден прилетел в Брюссель, где в понедельник, 14 июня, примет участие в 31-м саммите Организации Североатлантического альянса (НАТО).

Об этом сообщает CNN.

Лидер США собирается подтвердить приверженность США трансатлантической безопасности и коллективной обороне, поскольку лидеры НАТО обсуждают, как противостоять будущим угрозам и "эффективному разделению бремени", согласно Белому дому.

Кроме того, ожидается, что на саммите президент США проведет встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, Саммит глав государств и правительств стран Альянса состоится 14 июня в Брюсселе. Ранее сообщалось, что Украину не позвали на саммит НАТО в середине июня.

В связи с этим министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не может понять, почему в НАТО не могут найти формат для участия Украины в саммите лидеров Альянса на фоне агрессии России в регионе.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом перед саммитом НАТО, который пройдет без Украины.