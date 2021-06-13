В Черкасской области вор пришел, чтобы ограбить дом, но выпил, начал читать книгу по саморазвитию и уснул на месте преступления.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Владелица дома Елена поймала злоумышленника голыми руками. Она зашла к себе во двор и увидела, что мужчина вынес часть вещей и уснул.

"Смотрю - открытая калитка, смотрю - мои вещи лежат на земле моя пила, мои кабели, болгарка ... Я не могу понять, что происходит. Подхожу, приоткрыты двери, заглядываю - а мой грабитель лежит пьяненький без сознания", - рассказала Елена Безлюда.

По ее словам, мужчина был одет в несколько курток и брюки, которые нашел в доме. Рядом с ним лежала книга по саморазвитию - он ее начал читать, на веранде играло радио. Женщина подозревает, что вор проник на территорию еще за три дня до того, как его обнаружили. Сначала он хотел обокрасть только летнюю кухню, но потом разбил окно и также залез в дом. Там он нашел еду и алкоголь.

Когда мужчины выпил, он вырвал в доме электропровода, разбил все на веранде и лег спать. На рассвете приехала хозяйка. Она вызвала полицию, и мужчину задержали. Ему сообщили о краже и покушении на преступление, сейчас он уже под стражей.

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