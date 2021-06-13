Киев готов вести переговоры о компенсации за "Северный поток-2", но может на неё и не согласиться
Украина готова вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после того, как будет запущен газопровод "Северный поток-2".
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Welt.
"Если нам предложат переговоры о компенсации, то это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - сказал Кулеба.
Он заявил, что у него сложилось впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства газопровода "существенно возросла".
Министр добавил, что для Украины газопровод составляет больше всего угрозу безопасности.
"Поэтому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины", - добавил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что морская часть первой нитки "Северного потока - 2" окончена, завтра ее наполнят газом.
Также мы писали, что Меркель после разговора с Байденом сообщила, что ситуация с Северным потоком-2 идет правильным путем.