Украина готова вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после того, как будет запущен газопровод "Северный поток-2".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Welt.

"Если нам предложат переговоры о компенсации, то это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - сказал Кулеба.

Он заявил, что у него сложилось впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства газопровода "существенно возросла".

Министр добавил, что для Украины газопровод составляет больше всего угрозу безопасности.

"Поэтому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что морская часть первой нитки "Северного потока - 2" окончена, завтра ее наполнят газом.

Также мы писали, что Меркель после разговора с Байденом сообщила, что ситуация с Северным потоком-2 идет правильным путем.