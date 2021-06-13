В субботу, 12 июня, украинец пытался незаконно провезти в Румынию через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области более 192 тысяч пачек сигарет стоимостью почти 10 млн грн.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"По результатам подсчета сигарет, которые вчера скрыто пытался грузовиком переместить в Румынию наш соотечественник через пункт пропуска "Порубное", правоохранители обнаружили 387 ящиков табачных изделий", - сообщили пограничники.

В ящиках находилось более 193 тысячи пачек сигарет, стоимость которых составляет 9,7 млн грн.

Грузовик "ДАФ" остановили пограничники, таможенники и СБУшники утром 12 июня в пункте пропуска "Порубное". По документам водитель перевозил замороженную вишню. Однако в ходе проведения общего осмотра среди коробок с вишнями было обнаружено большое количество ящиков с табачными изделиями.

Напомним, "Страна" писала о том, что в начале июня в недавно запущенном снова поезде Киев-Вена выявили контрабандные сигареты.

Также мы сообщали, что украинец пытался провести в Румынию торт "Наполеон", напичканный 79 пачками сигарет.