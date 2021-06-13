Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал родителям, как правильно учить ребенка есть полезную пищу.

Соответствующее видео он опубликовал в Инстаграме.

По его словам, нужно начинать приучать малыша к правильной еде постепенно. Для этого нужно добавлять небольшие кусочки полезных овощей в суп или другие блюда, со временем увеличивая их количество.

"Можно дать кусочек полезного, если он никогда не ел эту брокколи, или не любит. Можно сделать так, что кусочек брокколи будет плавать в супчике сначала", - сказал врач.

Кроме того, Комаровский советуют родителям дать ребенку выбор, какой именно полезный продукт он хочет съесть.

"Когда у тебя есть возможность выбрать из кучи неприятностей, то то, что ты выбрал сам уже кажется приятным", - рассказал он.

Также врач рекомендует выбирать продукты вместе с ребенком и готовить их вместе с ним.

"Когда ребенок прошел вместе с вами процесс приготовления и сервировки, потом самому признаться, что ты приготовил и поставил на стол невкусное - это же совершенно неправильно", - сказал Комаровский.

Также, по его словам, отрицание незнакомой еды - это совершенно нормальный инстинкт. Однако, чтобы он привык к нему родителям нужно самим продемонстрировать, что он безопасный.

"Главное, ребенок должен видеть, как это едят папа и мама", - сказал Комаровский.

Помимо прочего очень важно поощрять и рассказывать малышу о полезной еде.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Напомним, ранее Комаровский назвал главные ошибки родителей, которые приводят к инфекциям мочевыводящих путей у детей.

Также мы писали, что доктор Комаровский посоветовал ограничивать болеющих детей в еде, что привело к спору в соцсети.