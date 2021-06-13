У пациентов, инфицированных индийским штаммом коронавируса, наблюдаются специфические симптомы: боли в животе и потеря слуха.

Об этом со ссылкой на директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную сообщает "РИА Новости".

"Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70-80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV-2", - заявила Пшеничная.

По ее словам, у пациентов, зараженных индийским штаммом вируса, наблюдаются проявления со стороны желудочно-кишечного тракта: боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота. Кроме того, у них встречаются боли в суставах и потеря слуха.

Индийские медики констатируют, что у больных сейчас чаще встречаться диарея и микротромбозы нижних конечностей, которые могут привести к развитию гангрены и ампутации пальцев.

При этом лихорадка и кашель, по сообщениям зарубежных ученых, встречаются при индийском варианте реже. Потеря обоняния в этом случае даже не входит в первую десятку самых частотных симптомов.

Напомним, ВОЗ предупредила о грядущей атаке "индийского" коронавируса на Европу.

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