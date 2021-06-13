В воскресенье, 13 июня, депутаты Кнессета, однопалатного парламента Израиля, выразили доверие новому коалиционному правительству, которое возглавил бывший спецназовец и нынешний миллионер Нафтали Беннет.

Об этом, сообщает издание Times of Israel.

Решение депутатов Кнессета положило конец "эпохе Нетаньяху", который был у власти более 12 лет. Церемония передачи власти запланирована на 14 июня. В рамках соглашения о коалиции, первые два года на посту премьера проведет Нафтали Беннет (партия "Новые правые"), а затем по правилам ротации пост получит Яир Лапид (партия "Еш Атид").

Как пишет ВВС, Беннет является правым политиком, который не лезет за словом в карман. Он противник формулы "двух государств" израильтян и палестинцев, бывший спецназовец, миллионер.

На выборах в марте партия 49-летнего Беннета "Ямина" (полное название "Ха-Ямин Ха-Хадаш" - ивр. "Новые правые") получила всего семь из 120 мест в кнессете, но в условиях, когда силы двух соперничающих блоков оказались примерно равны, его фракция стала гирькой, склоняющей чашу весов в ту или иную сторону.

Беннету предлагали пост премьера и нынешний глава правительства Биньямин Нетаньяху, и лидер оппозиции Яир Лапид.

Как известно, Нафтали Беннет родился в Хайфе, его родителями были эмигранты из США. Так же как Нетаньяху, он служил в специальном подразделении израильской армии "Сайерет Маткаль", которое занимается специальными операциями, в том числе освобождением заложников и захватом людей, считающихся врагами Израиля.

Беннета когда-то считали протеже Нетаньяху: в 2006-2008 годах он был главой аппарата тогдашнего премьера. Но затем они рассорились, Беннет вышел из "Ликуда", партии Нетаньяху, вступил в правую партию "Еврейский дом" и в 2013 году провел ее в парламент.

После этого политик занимал министерские посты в разных составах правительства до 2019 года, пока его нынешняя, тогда свежесозданная партия не провалилась на очередных выборах кнессета. Но уже на следующих внеочередных выборах Беннет в парламент вернулся.

Беннета часто называют ультранационалистом, а сам он считает себя более правым, чем Биньямин Нетаньяху. Он говорит, что Израиль должен быть национальным государством евреев, и утверждает, что у Израиля есть исторические права на Западный берег, Восточный Иерусалим и оккупированные израильтянами в 1967 году сирийские Голанские высоты.

Кроме того, Беннет хорошо говорит по-английски и часто выступает в эфире зарубежных телеканалов, защищая политику Израиля.

При этом, как пишет издание, он умело пользуется возможностями СМИ и выступает прямолинейно, даже грубо, и напористо. Однажды в дебатах на одном израильском телеканале, когда депутат кнессета, араб, заявил, что евреи не имеют права селиться на Западном берегу, Беннет ответил: "У нас здесь было еврейское государство, когда вы еще с деревьев не слезли!".

Также Беннет отвергает идею сосуществования двух государств, израильского и палестинского - формулу мирного урегулирования, которую поддерживает большинство стран мира, в том числе США и их нынешний президент Джо Байден.

"Я не отдам ни сантиметра израильской земли. Точка", - заявил Беннет в интервью в феврале этого года. Он считает, что Израиль, наоборот, должен аннексировать большую часть Иудеи и Самарии - этим библейским именем Беннет называет Западный берег Иордана.

Беннет поддерживает смертную казнь для палестинских боевиков, притом что в современном Израиле смертная казнь не применялась никогда, за одним исключением, когда в 1962 году израильтяне повесили нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

До того, как прийти в политику, Нафтали Беннет добился заметных успехов на военной службе, а затем в бизнесе. Майор Беннет служил в двух подразделениях израильского спецназа и неоднократно участвовал в боевых действиях. Затем, уволившись в запас, создал стартап в области компьютерных технологий, продал его - и стал мультимиллионером.

"Я не съедаю по 17 стейков за раз, у меня нет частного самолета или яхты. Я просто купил себе свободу делать то, что хочу", - сказал Беннет в интервью в 2014 году.

Напомним, ранее мы писали, что говым президентом Израиля стал сын экс-главы страны.