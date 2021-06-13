Спрашивала о Путине и Си Цзиньпине. Байден рассказал о встрече с Елизаветой II, которая напомнила ему мать
В ходе встречи президента США Джо Байдена с Елизоветой II, которая состоялась 13 июня, королева Великобритании была очень любезна и напомнила американскому политику его мать.
Об этом сообщает ТАСС.
Джо Байден рассказал, что королева Великобритании во время встречи спрашивала его о президенте РФ Владимире Путине и лидере КНР Си Цзиньпине. Он также рассказал, что она спросила, на что похожа жизнь в Белом доме. На вопрос, приглашал ли Байден Елизавету II в Белый дом, он ответил: "Да".
Отметим, что президент США Джо Байден и его супруга Джилл встречались с Елизаветой II в Виндзорском замке после завершения саммита G7.
Елизавета II встретила американскую чету в знаменитом дворе замка с почетным караулом из гренадерских гвардейцев, после чего заиграл государственный гимн США. Байден проинспектировал войска, а затем присоединился к королеве и первой леди, чтобы посмотреть военный марш.
"Сегодняшняя встреча - первая встреча королевы один на один с мировым лидером с начала пандемии коронавируса. И это одно из первых ее публичных мероприятий с тех пор, как ее муж, принц Филипп, умер в этом году в возрасте 99 лет", - сообщили журналисты CNN.
Напомним, "Страна" писала о том, что Байден нарушил в Британии протокол, заставив ждать королеву.
Также мы сообщали о том, что Байден 16 июня встретится в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным.