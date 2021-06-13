Ученые обнаружили две огромные экзопланеты в системе звезды HD 152843, которая по массе примерно такая же, как Солнце, однако ярче и почти в 1,5 раза больше.

Об этом сообщает NASA.

Открытие ученые сделали в рамках программы Planet Hunters TESS. Экзопланеты находятся вне солнечной системы и вращаются вокруг звезды HD 152843. Эта звезда находится приблизительно в 352 световых годах от нас.

Одна из обнаруженных планет - планета B - размером с Нептун примерно в 3,4 раза больше Земли и совершает полный оборот вокруг своей звезды примерно за 12 дней. Планета С - примерно в 5,8 раз больше Земли, что делает ее "субсатурном". Ее орбитальный период составляет где-то от 19 до 35 дней.

Planet Hunters TESS — это гражданский научный проект, финансируемый NASA, который ищет свидетельства существования планет за пределами нашей солнечной системы.

Напомним, в начале прошлого года студент-практикант NASA открыл новую экзопланету в созвездии Живописца.

Также мы писали о том, что Нобелевскую премию по физике в 2019 году вручили исследователю космологии и открывателям экзопланеты.