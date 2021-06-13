В чернобыльской зоне отчуждения показали фотографии единственного вида пресноводных черепах, обитающий на территории Украины - болотной черепахи европейской.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Живет она и в Чернобыльском заповеднике. Ей хорошо в заросших растительностью местных водоемах. На берег эти рептилии тоже выбираются. Не только, чтобы поесть. Именно здесь, недалеко от воды, черепахи копают ямки, куда откладывают яйца. Через 2-3 месяца будут ракушки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали фото в дикой природе зоны отчуждения ЧАЭС лося. В заповеднике сообщили, что лось является близким родственником оленя и самым крупным представителем семейства оленевых. В холке лоси достигают 2,3 метров, превышая даже самых высоких баскетболистов. А длина тела этого мощного зверя составляет до трех метров.

Также мы писали, что сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника рассказали о птице, чей наряд напоминает ярких обитателей тропиков, а глаза имеют алый оттенок. Это золотистая щурка, которая охотится на пчел, ос и шмелей.