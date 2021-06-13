Бывшего начальника управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности - главного бухгалтера Министерства культуры Украины обвиняют в избыточном перечислении 420 тыс. грн компании, которая проводила конкурс на проект Музея Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Как сообщается, Шевченковской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности - главного бухгалтера Министерства культуры Украины, который безосновательно перечислил 420 тыс. гривен компании-нерезиденту (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Расследование показало, что Минкульт и компания-нерезидент заключили договор о предоставлении услуг по организации и проведению Международного открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства".

Согласно договору общая стоимость услуги составила 2,5 млн гривен. Оплата услуг осуществлялась за счет средств государственного бюджета Украины. Так, Министерством культуры проведены две оплаты за указанные услуги в иностранной валюте на 23 и 52 тыс. Евро соответственно.

Вместе с тем, как пишут в прокуратуре, бывший главный бухгалтер Министерства культуры во время оплаты услуг в Евро не убедился в правильности уплаты суммы денежных средств по договору, подписал платежное поручение о перечислении денежных средств со счета Министерства на счет компании-нерезидента и заплатил на 12 тыс. Евро больше, чем необходимо, в том числе излишней оплаты комиссионного вознаграждения банку за покупку иностранной валюты и комиссионного вознаграждения за банковские услуги. В пересчете в национальную валюту убытки составляют около 420 тыс. гривен.

Обвинительный акт направили в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Напомним, ранее мы писали, что архитектор из Германии подарил Украине проект музея Майдана из-за мизерности гонорара.

Также сообщалось, что строительство Музея Майдана в Киеве по проекту немецких архитекторов начнется в этом году.