Российская актриса озвучивания и дубляжа, а также певица, которая незаконно бывала в аннексированном Крыму, пыталась въехать в Украину через Молдову, однако ее не пустили пограничники. Женщине запретили въезд в страну на три года.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

В субботу, 12 июня, в пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на украинско-молдавской границе прибыла гражданка РФ. Как выяснили пограничники Белгород-Днестровского отряда, 59-летняя россиянка ранее незаконно находилась в Крыму.

По словам женщины, она ехала в Одессу, чтобы выступить в театре. Пограничники отказали ей во въезде в Украину, так как в Крым актриса попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда.

Теперь известной в России актрисе дубляжа и певице запретят въезд в Украину на три года. Имя женщины пограничники не сообщают.

Напомним, "Страна" писала о том, как в начале месяца пограничники не пустили в Украину российского политтехнолога Игоря Шувалова.

Кроме того, мы сообщали, что пограничники в марте не пустили в Украину российскую фотомодель.