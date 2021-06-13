В понедельник, 14 июня, в южную часть Украины снова придет циклон, который вызовет кратковременные грозовые дожди. Меньше вероятность осадков будет завтра на Волыни, Ровенской, Львовской областях и Приазовье.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, прохладней всего завтра будет в западной части страны, включая Карпаты. В течение дня западных областях предполагается +14...+19 градусов, в Карпатах +11...+15 градусов, на высокогорье местами +5...+8 градусов.

В северных, центральных областях Украины ожидается в понедельник +19...+24 градуса. В южной части, которая также частично попадет в более свежую зону - от +18...+20 градусов в Одесской области, до + 25 градусов в Запорожье. На востоке Украины будет теплее - +22...+27 градусов.

По словам синоптика, в Киеве 14-го июня температура воздуха обещает быть комфортной, в течение дня +20...+23 градуса. Во вторник в столице уже до +26 градусов.

"Дожди кратковременные, с грозами и порывистым ветром, в начале недели - ожидаются!

Поэтому входим в понедельник плавно, спокойно, с зонтами, наконец в светлых ярких гардеробных цветах, с условным "корвалолом-цитрамоном" в потайной кармашке - атмосферное давление скачет, грозы гремят", - написала Диденко.

Напомним, ранее синоптик сообщала, что в Украину пришел новый атмосферный фронт.

Также мы писали, что неделя в Украине начнется с дождей и гроз. Карта прогноза погоды на 14 июня.