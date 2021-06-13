Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко в субботу вечером отдохнул в столичном ночном клубе Sparks.

Соответствующие фото и видео оказались в распоряжении "Страны".

Как рассказывают очевидцы, вечер Тищенко провел с женой Аллой Барановской, а также неизвестным мужчиной и женщинами. Время от времени нардеп о чем-то шептался с соратником Кличко и экс-нардепом Артуром Палатным, который также отдыхал в клубе. Тищенко и его компания пили Don peringon.

Также за столом можно заметить бывшую девушку экс-главы Офиса президента Анастасию Сличную с черноволосой подругой.

Отметим, что сейчас между Кличко и Офисом президента разворачивается серьезный конфликт. А Тищенко до недавних пор возглавлял киевскую городскую организацию "Слуги народа".

Напомним, нардеп Тищенко весной попал в громкий скандал: он закатил вечеринку на день рождения жены в ресторане во время локдауна. Празднование проходило в ресторане киевского отеля Fairmont.

Также мы писали о том, что "Тищенко рассказал о словах Зеленского после скандальной вечеринки. По его словам, президент сказал ему: "Работай, Коля. Лучше всех работай".