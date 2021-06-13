Шептался с соратником Кличко Палатным. Нардеп Тищенко отдохнул в столичном клубе Sparks. Фото и видео
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко в субботу вечером отдохнул в столичном ночном клубе Sparks.
Соответствующие фото и видео оказались в распоряжении "Страны".
Как рассказывают очевидцы, вечер Тищенко провел с женой Аллой Барановской, а также неизвестным мужчиной и женщинами. Время от времени нардеп о чем-то шептался с соратником Кличко и экс-нардепом Артуром Палатным, который также отдыхал в клубе. Тищенко и его компания пили Don peringon.
Также за столом можно заметить бывшую девушку экс-главы Офиса президента Анастасию Сличную с черноволосой подругой.
Отметим, что сейчас между Кличко и Офисом президента разворачивается серьезный конфликт. А Тищенко до недавних пор возглавлял киевскую городскую организацию "Слуги народа".
Напомним, нардеп Тищенко весной попал в громкий скандал: он закатил вечеринку на день рождения жены в ресторане во время локдауна. Празднование проходило в ресторане киевского отеля Fairmont.
Также мы писали о том, что "Тищенко рассказал о словах Зеленского после скандальной вечеринки. По его словам, президент сказал ему: "Работай, Коля. Лучше всех работай".