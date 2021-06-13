Американский президент Джо Байден прокомментировал отказ проводить совместную пресс-конференцию с Владимиром Путиным после переговоров в Женеве, которые пройдут 16 июня.

Об этом он рассказали после саммита G7, передает "РИА Новости".

"Это не соревнование, кто лучше выступит", — пояснил он после саммита G7.

По его словам, на пресс-конференции он намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Москвой.

Также он добавил, что на встрече хочет обсудить "поведение России", которое "не соответствует международному праву". При этом в Штатах не ищут конфликта с Москвой, сказал он. По словам Байдена, он будет говорить с российским коллегой "очень прямо".

Американский президент также согласился с мнением Путина о том, что диалог Москвы и Вашингтона сейчас находится в низшей точке за последние годы.

Напомним, ранее сообщалось, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию. В свою очередь в Кремле заявили, что Владимир Путин также выйдет отдельно для общения с прессой.

Также мы писали, что у Байдена не захотели проводить пресс-конференцию с Путиным из-за негативного опыта Трампа.