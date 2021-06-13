В Украину пришел новый атмосферный фронт, который принес с собой ливни, грозы, град и шквальный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Льет, гремит, словом, сеет, веет свои метеоконопелечки. Его направление передвижения-Восточное.

В течение дня фронт будет тянуть за собой ливни, грозы, возможны даже град, шквалы и внезапное желание прилечь и поспать. Не противьтесь ему.

Все, кто на природе - с уважением к атмосферному фронту, потому что намокнете", - написала Диденко.

Также синоптик призвала украинцев быть осторожными во время грозы - не стоит купаться и стоять под большими деревьями.

"Тип летних синоптических процессов провоцирует внезапность опасных метеоявлений, поэтому сильный ливень может налететь за минуту и за условных 5-10 минут налить, как из гигантского ведра", - написала она.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что следующая неделя в Украине начнется с дождей и гроз.

В связи с этим в Минздраве объяснили украинцам, что нужно делать, чтобы пережить грозу. Для этого медики рекомендуют выполнять десять правил.