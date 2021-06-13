Ливни, грозы, град и шквальный ветер. В Украину пришел новый атмосферный фронт. Карта погоды
В Украину пришел новый атмосферный фронт, который принес с собой ливни, грозы, град и шквальный ветер.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Льет, гремит, словом, сеет, веет свои метеоконопелечки. Его направление передвижения-Восточное.
В течение дня фронт будет тянуть за собой ливни, грозы, возможны даже град, шквалы и внезапное желание прилечь и поспать. Не противьтесь ему.
Все, кто на природе - с уважением к атмосферному фронту, потому что намокнете", - написала Диденко.
Также синоптик призвала украинцев быть осторожными во время грозы - не стоит купаться и стоять под большими деревьями.
"Тип летних синоптических процессов провоцирует внезапность опасных метеоявлений, поэтому сильный ливень может налететь за минуту и за условных 5-10 минут налить, как из гигантского ведра", - написала она.
Напомним, ранее синоптики сообщили, что следующая неделя в Украине начнется с дождей и гроз.
В связи с этим в Минздраве объяснили украинцам, что нужно делать, чтобы пережить грозу. Для этого медики рекомендуют выполнять десять правил.