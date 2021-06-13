В Британии подошел к концу саммит "Большой семерки".

"Страна" приводит основные решения, которые были приняты лидерами стран G7.

Так, были приняты следующие решения:

выступили за стабильные и прогнозируемые отношения с Россией и готовность сотрудничать в вопросах, представляющих общий интерес. При этом призвали ее прекратить "дестабилизирующее поведение";

подтвердили поддержку "нормандского формата" в урегулировании ситуации на Донбассе;

сказали, что будут преследовать нарушителей прав человека в Беларуси;

решили ускорить вакцинацию в мире, в том числе за счёт выделения бедным странам более миллиарда вакцин от коронавируса;

одобрили соглашение о глобальной реформе корпоративного налогообложения, которая предусматривает налогообложение компаний-техногигантов в странах, где они получают доходы.

Подробнее о том, как в мире собираются обложить тотальным налогом техногигантов и что перепадет Украине можно прочитать в нашем материале.



Напомним, 11-12 июня на юго-западе Англии прошел саммит лидеров стран "Большой семерки". Представители стран обсудили восстановление экономики после пандемии коронавируса, геополитические вызовы, торговлю, развитие, а также проблемы с Китаем и Россией.