Выключить телефон, закрыть окна и не прятаться под деревом. В МОЗ объяснили украинцам, как пережить грозу
В ближайшее время практически по всей Украине будут идти ливни. В Центре общественного здоровья решили напомнить украинцам правила поведения во время грозы.
Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ.
Так, в непогоду медики рекомендуют выполнять следующие советы:
- Во время грозы, если вы находитесь дома, закройте все окна и двери, в помещении не должно быть сквозняка: притягивает шаровую молнию.
- Лучше всего прятаться в автомобиле или в доме с громоотводом. Автомобиль ни в коем случае нельзя парковать под деревьями или высокими конструкциями, нужно закрыть окна авто, желательно опустить/снять антенну, остановиться и переждать непогоду.
- Нельзя прятаться от ливня под деревом: оно притягивает молнии. Кроме того, есть опасность падения тяжелых ветвей, которые могут сломаться под натиском ветра.
- Избегайте металлических заборов, стен, возле которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач.
- Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении. Держитесь места, где низкие деревья. Ни в коем случае не бегайте. Дуб, тополь, сосна и ель больше всего проводят разряд электричества, меньше всего – ива, клен и кусты.
- Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Желательно, чтобы место было сухим, ведь влажная земля сильнее проводит электричество. Не ложитесь, лучше присесть, чтобы иметь как можно меньше площади прилегания к Земле.
- Если у вас с собой есть зонт, ни в коем случае не раскрывайте его, ведь металлические прутья притягивают разряды.
- Все электрические приборы являются своеобразными приемниками для молний. Поэтому ни в коем случае не пользуйтесь ими во время грозы, лучше их выключить из сети.
- Нельзя купаться в водоемах во время грозы. Если вы на лодке и видите, что приближается непогода, старайтесь как можно быстрее добраться до берега.
- Не звоните с мобильного телефона, даже если страшно и хочется поддержки близких. Помните, что единственный правильный поступок - немедленно выключить телефон, ведь есть большая угроза попадания молнии.
Напомним, ранее мы писали, что следующая неделя в Украине начнется с дождей и гроз.
Тем временем вечером в воскресенье спасатели объявили в Киеве первый уровень опасности из-за грозы и шквального ветра.
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