В ближайшее время практически по всей Украине будут идти ливни. В Центре общественного здоровья решили напомнить украинцам правила поведения во время грозы.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ.

Так, в непогоду медики рекомендуют выполнять следующие советы:

Во время грозы, если вы находитесь дома, закройте все окна и двери, в помещении не должно быть сквозняка: притягивает шаровую молнию. Лучше всего прятаться в автомобиле или в доме с громоотводом. Автомобиль ни в коем случае нельзя парковать под деревьями или высокими конструкциями, нужно закрыть окна авто, желательно опустить/снять антенну, остановиться и переждать непогоду. Нельзя прятаться от ливня под деревом: оно притягивает молнии. Кроме того, есть опасность падения тяжелых ветвей, которые могут сломаться под натиском ветра. Избегайте металлических заборов, стен, возле которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач. Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении. Держитесь места, где низкие деревья. Ни в коем случае не бегайте. Дуб, тополь, сосна и ель больше всего проводят разряд электричества, меньше всего – ива, клен и кусты. Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Желательно, чтобы место было сухим, ведь влажная земля сильнее проводит электричество. Не ложитесь, лучше присесть, чтобы иметь как можно меньше площади прилегания к Земле. Если у вас с собой есть зонт, ни в коем случае не раскрывайте его, ведь металлические прутья притягивают разряды. Все электрические приборы являются своеобразными приемниками для молний. Поэтому ни в коем случае не пользуйтесь ими во время грозы, лучше их выключить из сети. Нельзя купаться в водоемах во время грозы. Если вы на лодке и видите, что приближается непогода, старайтесь как можно быстрее добраться до берега. Не звоните с мобильного телефона, даже если страшно и хочется поддержки близких. Помните, что единственный правильный поступок - немедленно выключить телефон, ведь есть большая угроза попадания молнии.

Напомним, ранее мы писали, что следующая неделя в Украине начнется с дождей и гроз.

Тем временем вечером в воскресенье спасатели объявили в Киеве первый уровень опасности из-за грозы и шквального ветра.