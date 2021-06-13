В Украине более 1,3 млн человек инфицированы вирусным гепатитом С, еще у более 550 тысяч человек - вирусный гепатит В. Между тем, вирусные гепатиты В и С в Украине представляют серьезную угрозу общественному здоровью, поскольку около 80% цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы вызваны именно этими типами вирусов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

В Украине, по оценкам экспертов:

1 342 418 человек инфицированы вирусным гепатитом С, в то время как под контролем находится лишь 6,9% от оценочного количества людей с хроническим вирусным гепатитом С;

559 341 человек инфицирован вирусным гепатитом В, а под контролем находится лишь 3,3% соответственно.

"Большинство людей даже не знают о своей болезни, а потому не получают доступ к лечению", - сообщили в ЦОЗ.

Кроме того, в 2020 году пандемия коронавирусной болезни замедлила или и приостановила набор пациентов с вирусным гепатитом С - из-за того, что инфекционные больницы были перепрофилированы на лечение пациентов с Covid-19. Также это позволило начать децентрализацию услуг по диагностике, лечению и приблизить услуги по вирусному гепатиту С к пациентам.





Напомним, "Страна" писала о том, как в Украине изменили алгоритмы обследования пациентов с вирусным гепатитом С и В.

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