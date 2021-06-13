Количество новых случаев заражения коронавирусом в России растет, и с 8 июня прирост составляет около тысячи новых случаев за сутки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Так, число зараженных в Москве за сутки выросло на тысячи человек (за прошедшие сутки обнаружили 7,7 тысячи новых случаев заболевания – это максимальный показатель с 26 декабря прошлого года).

Кроме того, глава центра Гамалеи Гинцбург рассказал, что оригинальные варианты мутацией COVID-19 есть в РФ. В частности, они встречают и в Москве.

Напомним, количество зараженных коронавирусом россиян за прошедшую неделю возросло приблизительно на 30%. В период с 7 по 13 июня оперативный штаб РФ доложил о 82 250 зараженных. А в период с 31 мая по 6 июня показатель был на уровне 62 995 человек. Таким образом, прирост инфицированных составил 30,6%.

Также "страна" писала, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводятся нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты для работников. Тем, кто продолжит работу, рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку.