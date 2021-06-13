В понедельник, 14 июня, в Украине продолжатся грозовые дожди. В западных областях будет прохладно - +16...+19 градусов. На востоке страны воздух прогреется местами до +27 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

В западных регионах, за исключением Ровно, 14 июня ожидаются дожди и грозы. В Черновицкой и Винницкой областях возможны ливни. Днем температура воздуха поднимется до +16...+19 градусов, ночью похолодает до +9...+13.

В центральных, северных и южных областях также будет дождливо, возможны грозы. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +20...+25 градусов, ночью ожидается +12...+17.

В восточных регионах в понедельник будет теплее всего, днем - +24...+27, ночью - +12...+16 градусов. Впрочем, и в этих областях завтра продолжатся грозовые дожди.

В Киеве 14 июня днем потеплеет до +23...+25 градусов, ночью похолодает до +12...+14 градусов. В течение дня в столицы вероятны дожди и грозы.

Прогноз погоды в Украине на 14 июня. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, в воскресенье, 13 июня, украинцев предупредили об осложнении погодных условий.

Также мы писали о том, что этим летом в Украину придет и жара до +40, мы публиковали прогноз погоды по месяцам.