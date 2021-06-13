В Италии в в воскресенье неизвестный открыл стрельбу прямо на улице города Ардеа, что под Римом. В результате был убит мужчина и ранены двое детей.

Об этом сообщает RaiNews24.

Предполагается, что стрельбу спровоцировала ссора. По информации местных сайтов, ее жертвой стал пожилой, а двое его внуков оказались ранены. Согласно этой версии, огонь открыл отец детей.

На место стрельбы прибыла полиция. Фото: RaiNews24

Стрелявший скрылся с места происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Ардеа и соседних городов Помеция и Анцио занимаются его поисками.

Как писала "Страна", в США, в городе Остин, неизвестный устроил стрельбу в развлекательном центре. В результате происшествия ранены 13 человек, из них двое находятся в критическом состоянии.

Также мы сообщали, что в пятницу, 11 июня, российский художник-акционист Павел Крисевич открыл стрельбу на Красной площади Москвы. Крисевич дважды выстрелил в воздух, а затем сымитировал самоубийство, направив пистолет на себя и упав на землю.