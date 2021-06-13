Сотрудники польского телеканала TVP Sport допустили ошибку с флагами стран участниц Евро-2020. В результате рядом с названием Украины появился российский триколор.

Зраду заметили многие пользователи соцсетей.

Сотрудники польского телеканала перепутали флаги. Скриншот: Tvpsport.pl

Если присмотреться к снимку с экрана, можно заметить путаницу не только с Украиной.

Оказалось, что работники канала по ошибке оставили в календаре с расписанием матчей флаги команд, которые играли накануне. Поэтому вместо флага Украины был отображен российский триколор, а флаг Нидерландов стал бельгийским. Также перепутались значки сборных Англии, Хорватии, Австрии и Северной Македонии.

Напомним, 11 июня состоялось открытие футбольного чемпионата Евро-2020. Он должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Победитель первенства станет известен 11 июля.

Накануне проведения чемпионата произошел скандал из-за экипировки сборной Украины к Евро-2020, на которой изображен контур карты Украины с аннексированным Крымом и лозунгом "Слава Украине! Героям слава!"

10 июня в УЕФА заявили, что сочетание двух лозунгов имеет политическое и милитаристское значения, поэтому союз потребовал от Украины убрать с футболок надпись "Героям слава!".