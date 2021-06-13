В Вознесенске Николаевской области во время празднования дня города произошло ЧП на аттракционе. В результате несколько человек получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона в Фейсбуке.

"В ходе движения карусели открылись крепления безопасности и поднялось ограждение. В результате этого пострадали трое граждан 28-и, 29-и и 21 годов. Еще один мужчина 33-х лет порезал руку, разбив стекло кабины кассы, пытаясь остановить аттракцион", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция общается с владельцами аттракциона и пострадавшими, проверяет документацию, опрашивает свидетелей, устанавливает местонахождение оператора и кассира, а также выясняет все обстоятельства происшествия.

В то же время местные журналисты допустили, что аварию мог спровоцировать оператор аттракциона, который "нажал не те кнопки". В панике он и еще одна девушка скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивает полиция.

Ранее "Страна" писала, что в российском Барнауле взорвался надувной батут, на котором играли дети. Было установлено, что сильно пострадали две девочки, отлетевшие на несколько метров.

Мы также рассказывали о том, что в Днепре у кабинки колеса обозрения провалилось днище, когда на аттракционе были люди.